دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في رد على سؤال حول إن كان يتوجب على المملكة العربية السعودية النظر في المطالب الغربية للضغط على روسيا بالنفط، قال الإعلامي فيصل عباس، رئيس تحرير "عرب نيوز" إن الاتحاد الأوروبي لا يزال "يدفع مليار يورو يوميًا مقابل النفط والغاز الروسي، وبالتأكيد يجب أن يبدأوا أولا".

جاء ذلك في مقابلة لعباس مع الزميلة بيكي اندرسون على CNN حيث قال: "فيما يتعلق بزيادة السعودية أو الدول المصدرة (للنقط) للإنتاج هذا سؤال عادل ولكن السؤال الأكثر عدلا هو لماذا لم يقم الاتحاد الأوروبي وألمانيا مثلا وسمعنا في التقارير السابقة أنهم وبعد 100 يوم على الصراع قرروا أخيرا وقف استيراد النفط (من روسيا)".

الإعلامي فيصل عباس، رئيس تحرير "عرب نيوز", plain_text

وتابع قائلا: "الاتحاد الأوروبي يدفع مليار دولار يوميا لروسيا للنفط والغاز ولا أحد يتحدث عن الغاز، وعليه فإنه إن كانت العقوبات ستحل هذا الصراع فبالطبع ينبغي على الاتحاد الأوروبي البدء أولا".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية واعتقد أيضا الإمارات وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي سبق وأدانوا العنف في أوكرانيا على مستوى الأمم المتحدة.. أنا لست خبيرا بالنفط ولا أفهم بالتحديد آليات سوق النفط ولكن على الأقل ما نراه هنا بأن هناك مساهمة إيجابية صوب هذا الصراع، ففي نهاية اليوم كلا الجابين عليهم أن يتحدثوا مع شريك مؤتمن ودول مجلس التعاون الخليجي ككتلة يمكنها توفير ذلك.."