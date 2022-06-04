البرادعي يقدم مقترحا للعرب مع بوتين بضوء أزمة تصدير حبوب من أوكرانيا

بينها مصر وتركيا.. الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد باضطرابات في عدة دول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اقترح نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، اجتماعا عربيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأعقاب لقاء رئيس السنغال، ماكي سال لبحث تصدير الحبوب من أوكرانيا.

التقى اليوم رئيس الاتحاد الافريقي ( رئيس السنغال) ماكي سال مع الرئيس بوتين لبحث موضوع تصدير الحبوب من اوكرانيا. لعله من المناسب ايضا ان يعقب هذا لقاء عربي مع الرئيس الروسى للتوصل الى حل يساعد فى تجنب ازمة الغذاء. https://t.co/NwVz7DFjnJ

وقال البرادعي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "التقى اليوم رئيس الاتحاد الافريقي (رئيس السنغال) ماكي سال مع الرئيس بوتين لبحث موضوع تصدير الحبوب من اوكرانيا. لعله من المناسب ايضا ان يعقب هذا لقاء عربي مع الرئيس الروسي للتوصل الى حل يساعد في تجنب ازمة الغذاء".

وربط البرادعي تغريدة السابقة بتغريدة نشرها نهاية مايو أيار قال فيها: "في تقديري انه من الاهمية بمكان أن يتجه وفد على اعلى مستوى من افريقيا والدول العربية الى روسيا وأوكرانيًا من اجل ضمان فتح الموانئ فى البلدين لتصدير المواد الغذائية الى افريقيا والشرق الاوسط في إطار القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين وبعيدا عن اي اعتبارات سياسية.. خطر المجاعة".

وكان الرئيس الروسي قد قال إن بلاده لا تقف في طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"الخداع"، في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية الحكومية، يوم الجمعة.

وأضاف بوتين: "هذه خدعة، وسأشرح لماذا، ينتج العالم حوالي 800 مليون طن من القمح سنويًا، قيل لنا أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 20 مليون طن، إنها 2.5٪ فقط".

وكان القادة في جميع أنحاء العالم يدقون ناقوس الخطر لأن الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية منذ شهور يزيد من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية ومجاعة في بعض أنحاء العالم.

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