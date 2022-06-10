الأمريكيون يخسرون نصف تريليون دولار من ثروتهم في أوائل عام 2022

أمريكا تشهد أكبر تضخم منذ عام 1982.. ما القطاعات الأكثر تأثرًا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تراجعت ثروة الأمريكيين في وقت مبكر من هذا العام مع تدهور سوق الأسهم. انخفضت القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية بمقدار نصف تريليون دولار إلى 149.3 تريليون دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس.

هذا تحول ملحوظ عن المكاسب القوية في الثروة التي بدأت في منتصف عام 2020، مدفوعة بالارتفاع الهائل في أسعار المنازل والأسهم.

يعكس التراجع في الربع الأول ما حصل في سوق الأسهم في وقت سابق من هذا العام، حيث مُحيت 3 تريليونات دولار من قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المقتنيات 46.3 تريليون دولار في الربع الأول، مما يجعلها واحدة من أكبر أصول الأسر.

انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5٪ تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 9٪ تقريبًا. كان هذا هو أسوأ أداء ربع سنوي للأسواق منذ الربع الأول من عام 2020 عندما أدت جائحة Covid-19 إلى قلب الاقتصاد الأمريكي.

كان الغزو الروسي لأوكرانيا من العوامل التي أثقلت كاهل السوق هذا العام، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع التضخم، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار القلق بشأن جائحة كوفيد -19.

لكن الاحتياطي الفيدرالي قال إن التراجع في الأسهم قابله جزئيًا زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار في قيمة العقارات واستمرار ارتفاع معدل الادخار الشخصي. تمتلك الأسر والمنظمات غير الربحية 44.1 تريليون دولار من الأصول العقارية.

ظلت نسبة صافي ثروة الأسرة إلى الدخل المتاح بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية ولا تزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.

وفي الوقت نفسه، نمت ديون الأسر بمعدل سنوي قدره 8.3٪، مما يعكس نموًا قويًا في كل من الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي، حسبما قال الاحتياطي الفيدرالي.

أدى الارتفاع المستمر في أسعار المساكن إلى زيادة بنسبة 8.6٪ في ديون الرهن العقاري. كما اقترض الأمريكيون المزيد من بطاقات الائتمان الخاصة بهم وأخذوا المزيد من قروض السيارات، مما أدى إلى ارتفاع الائتمان الاستهلاكي بنسبة 8.7٪.