برلين، ألمانيا (CNN)-- أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن أن السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهما من النفط، وذلك على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، حيث يعملون على إبعاد العالم عن الطاقة الروسية.

قاطع ماكرون محادثة بايدن وهو يسير مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إذ سعى الرئيس الفرنسي إلى تزويد بايدن بمعلومات بعد مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

قال ماكرون وهو يلاحق بايدن، الاثنين: "جو، سيدي الرئيس. عفوا، آسف للمقاطعة"، مضيفا: "أخذت نصيحتك للاتصال بمحمد بن زايد".

وأخبر ماكرون بايدن أن الشيخ محمد بن زايد "قال لي شيئين: أنا في أقصى أقصى حد. هذا ما ادعاه". كما أبلغه أن محمد بن زايد أخبره أيضًا أن السعوديين لديهم قدرة محدودة على زيادة إنتاج النفط.

وأضاف ماكرون: "يمكن للسعوديين أن يزيدوا قليلا، بمقدار يصل إلى 150 (ألف برميل من النفط يوميا) أو أكثر قليلا، ليس لديهم طاقات إنتاجية ضخمة قبل 6 أشهر".

وتابع ماكرون بالقول إنه يريد أيضًا مناقشة النفط الروسي مع بايدن، وخاصة موقف الهند، قبل إبعاد كاميرات وسائل الإعلام عنهما.

من المقرر أن يزور بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز، وذلك جزئيًا لمناقشة زيادة إنتاج النفط حيث يتطلع الغرب إلى خفض أسعار الطاقة التي ارتفعت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تعليقا على ما يتم تداوله مؤخرا عن مستوى إنتاج دولة الإمارات، نود التوضيح أن انتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبك بلس، وهو (3.168 مليون برميل يوميا) والتزامنا قائم بهذا السقف إلى نهاية الاتفاقية".