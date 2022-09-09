القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية إجراءات الاستحواذ على ثاني شركة مصرية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بعد شهر واحد فقط من الاستحواذ على حصة بشركة بلتون المالية القابضة.

ويرى خبراء بأسواق المال أن الشركة الإماراتية تستغل تراجع الأسهم المقيدة لمستويات مغرية وتتقدم بعروض استحواذ، في ظل رغبتها ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، في حين اختارت قطاع التأجير التمويلي باعتباره من أكثر الأنشطة المالية غير المصرفية ربحية.

وأعلنت شركة جي بي أوتو، في بيان للبورصة المصرية، الأربعاء، دخول شركتها التابعة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، في مفاوضات مع شيميرا أبو ظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 45% من شركة جي بي للتأجير التمويلي.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن الشركات الخليجية تقدمت بالعديد من عروض الاستحواذ على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مستغلة تراجع القيمة السوقية للأخيرة لمستويات مغرية، ورغبة الشركات الخليجية في استثمار الفوائض الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن الشركات الخليجية تسعى من خلال استثمارها في مصر تحقيق التوسع في الأسواق الخارجية، وما يميز السوق المصري في هذا الشأن أنه سوق استهلاكي ضخم ويتميز بالنفاذ للعديد من الأسواق بسبب اتفاقيات التجارة الحرة، كما تستهدف كذلك تحقيق عائد مجزي مقارنة بالاستثمار في أدوات الدين خارجيا، والتي تأثرت سلبا نتيجة موجة التضخم العالمي.

وأتمت شركة شيميرا للاستثمار، مطلع الشهر الماضي، الاستحواذ على حصة شركة أوراسكوم المالية القابضة البالغة 56% بشركة بلتون المالية القابضة.

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الشركات الخليجية تفضل استمرار إدارة الشركات المستحوذ عليها؛ لأن العمالة المصرية منخفضة التكلفة مقارنة بمثيلتها في الأسواق المجاورة، وتضخ استثمارات جديدة لتستكمل الشركات المستحوذ عليها معدل نموها لأنه عادة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها تواجه مشاكل مالية تحد من قدرتها على النمو وتحقيق عائد مجزي.

وتابعت الخبيرة أنه بالإضافة إلى المكاسب المالية التي تحققها الشركات الخليجية من الاستثمار في مصر، فإنها كذلك تسهم في تقوية العلاقات السياسية بين بلدانها ومصر، مشيرة في هذا الصدد إلى التقارب المصري على مستوى الرؤساء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه بالدول الخليجية، وتبادلهم اللقاءات والزيارات خلال الفترة الماضية مما يمثل فرصة لإقامة تحالف اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الخارجية.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن الشركات الخليجية تميل إلى الاستحواذ بكامل الأسهم أو بحصة أغلبية على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لعاملين؛ الأول انخفاض تكلفة الاستحواذ مقارنة بتكلفة إنشاء استثمارات جديدة، ثانيا استغلال أصول وفروع الشركة المستحوذ عليها في تنفيذ الخطط الاستثمارية لتحقيق عائد أسرع بدلا من الانتظار للتوسع تدريجيًا حال تأسيس شركة جديدة، لافتة إلى أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات العالمية التي قد تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

وحول تأثير صفقة الاستحواذ على أداء سهمي بلتون المالية القابضة، وجي بي أوتو، توقعت خبيرة أسواق المال، أن يحقق السهمين أداء إيجابيا خلال الجلسات المقبلة، مستندة إلى التجارب السابقة لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية في الاستحواذ على شركات مصرية، وتحقيق أسهمها صعودا خلال فترة الاستحواذ، والتطور المتوقع للشركات المستحوذ عليها، كما توقعت أن يمتد التأثير الإيجابي للصفقة إلى القطاع التي ينتمي إليه الشركة المستحوذة.

وارتفع سهم شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 11.97% خلال تعاملات جلسة الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3.930 جنيه.

وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال ونائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية، إن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية اختارت الاستحواذ على حصة بشركو تأجير تمويلي؛ لأنه إحدى الأنشطة المالية غير المصرفية عالية الربحية، وكل الشركات العاملة به تحقق معدلات ربحية مرتفعة، ولديه فرص عديدة للتوسع، ولذا من الطبيعي أن يتجه أي بنك استثمار يمتلك فوائض للدخول في هذا النشاط.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة عقود التأجير التمويلي قد ارتفعت إلى 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بقيمة 58.9 خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 35.5%، وأرجعت هذا الارتفاع إلى تعافي نشاط التأجير التمويلي من حالة التباطؤ، التي سادت عام 2020، نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الشهيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه بعد استحواذ شركة شيميرا على شركة بلتون المالية القابضة، تسعى إلى تأسيس بنك استثمار متكامل يضم كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يدعم المنافسة بهذا القطاع الحيوي ويزيد من تنافسيته.

وربط معتصم الشهيدي تحركات أداء سهمي بلتون المالية القابضة وجي بي أوتو خلال الفترة المقبلة، بالسعر المعروض للصفقة، حيث سيؤدي عرض سعر جيد للصفقة، وتحقيق شركة جي بي أوتو أرباح رأسمالية مرتفعة أن ينعكس ذلك إيجابا على أداء السهم على المدى قصير الأجل، وحال اكتمال الصفقة سيؤثر إيجابا على أداء سهم بلتون المالية القابضة على المدى الطويل، حيث سيتأثر الأداء المالي للشركة إيجابا بعد الاستحواذ.

وقال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إنه كان من المتوقع أن تتقدم شركة شيميرا الإماراتية بعد استحواذها على شركة بلتون المالية القابضة، للاستحواذ على شركات أخرى بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث ترى شيميرا أن مصر سوقا واعدا وتبحث عن فرص استثمارية تحقق استراتيجيتها عن الاستثمار في مصر، مضيفًا أن شركة جي بي للتأجير التمويلي تتماشى مع خطط شيميرا، وأتوقع أن تقود جي بي لصدارة هذا النشاط في مصر.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شركة شيميرا للاستثمار فضلت الاستحواذ على حصة بشركة تأجير تمويلي قائمة بدلا من تأسيس شركة جديدة، لانخفاض التكلفة وسرعة عائد الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن سهم شركة بلتون المالية القابضة قفز بنسبة تصل إلى 100% منذ استحواذ الشركة الإماراتية.