هل أصبحت أمازون تراقبك بشكل دائم في كل ركن من منزلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- جهاز تلفزيون يعرف متى تكون داخل الغرفة وخارجها. أداة تراقب نمط تنفسك أثناء النوم. أداة مساعد صوتي محسّنة تسلط الضوء على مدى معرفتها بحياتك اليومية.

كشفت أمازون في حدث صحفي للمدعوين فقط الأسبوع الماضي النقاب عن قائمة طويلة من تحديثات المنتجات قبل موسم التسوق في الأعياد والتي تبدو مصممة لإدخال أدواتها وخدماتها في كل ركن من أركان منازلنا بهدف واضح يتمثل في جعل كل شيء أسهل قليلاً. لكن الحدث كان أيضًا تذكيرًا آخر بمدى مراقبة العديد من منتجات أمازون لنا.

أثارت أمازون خلال المؤتمرات السابقة الدهشة بأمثلة صارخة لمنتجات المراقبة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وAstro الروبوت الشبيه بالكلاب الذي يقوم بدوريات في المنزل. ولكن هذا العام، كانت التطورات التي حققتها أمازون في التتبع اليومي أكثر دقة بعض الشيء.

يوضع جهاز تتبع النوم الجديد Halo Rise على سبيل المثال على منضدة ويراقب تنفس الشخص والحركات الدقيقة أثناء نومه دون الحاجة إلى ارتداء جهاز تعقب النوم. يُقال إن الجهاز يعمل حتى إذا تقلب الشخص للاتجاه الآخر، أو وضع الوسائد والبطانيات عليه.

يمكن الآن للمساعد الصوتي من أمازون Alexa أن يقدم التحديثات على المواعيد ويسلط الضوء على تقارير حركة المرور للتنقل إلى المكتب وذلك على شاشة العرض الذكية الجديدة Echo Show 15. هناك أيضًا خيار لمطالبة Alexa بإطفاء الأنوار لمدة تصل إلى 24 ساعة في المستقبل إذا لم يكونوا في المنزل.

تواصل أمازون توسيع ميزات Astro أيضًا، بحيث يمكنه الآن اكتشاف وجوه الحيوانات الأليفة في المنزل وبث لقطات إلى أصحابها عندما يكونون خارج المنزل. يمكن للروبوت أيضًا التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب ويمكنه إجراء مراقبة أعمق عندما يكون المالك بعيدًا كجزء من اشتراك المراقبة الافتراضية.

إن أمازون ليست الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم منتجات تراقب المستخدمين أو تجمع البيانات مع وعد بتحسين وسائل الراحة والإنتاجية والسلامة. لكن أمازون، ربما أكثر من أي من أقرانها، فقد أنشأت مجموعة مترامية الأطراف من المنتجات والخدمات التي يمكن القول إنها تتبع المزيد من حياتنا اليومية داخل منازلنا وحولها.

أصدرت أمازون في الأشهر التي سبقت حدث المنتج إعلانين كبيرين يمكن أن يوسعا انتشارها في حياتنا أكثر، فقد وافقت أمازون الشهر الماضي على الاستحواذ على iRobot، الشركة التي تقف وراء مكنسة Roomba الآلية الشهيرة، والتي ينشئ بعضها خرائط لداخل منازلنا. كما أعلنت عن خطط لتوسيع انتشارها في سوق الرعاية الصحية من خلال شراء One Medical، وهي خدمة رعاية أولية قائمة على العضوية.

من المحتمل أن تختبر أمازون في هذه العملية مستويات راحة العملاء مع ما يجب أن تعرفه أي شركة بمفردها عن حياتنا، وربما تغير عاداتنا أيضًا.

قال جوناثان كولينز، المحلل في ABI Research، إن نطاق واتساع عروض المستهلكين التي تقدمها الشركة قد يكون مصدر قلق للبعض، ولكن قد يقبل الكثيرون ببساطة مقايضة ذلك مقابل وسائل الراحة.

وأضاف: "تم بشكل عام تحسين مواقف المستهلكين السلبية تجاه جمع البيانات عبر المنزل الذكي ومناطق أخرى إلى حد كبير من خلال الخدمات التي يتم تلقيها في المقابل. حتى لو لم يكن ذلك واضحًا، هناك تنازل مقابل الخدمات الأقل سعرًا أو المجانية ومشاركة البيانات وجمعها التي تدعم ذلك."

لدى أمازون تاريخ حافل بالسيطرة على جمع بيانات المستخدم دون علم المستهلكين. ففي العام 2019، ظهرت تقارير تفيد بأن أمازون كانت تسجل مقتطفات من المحادثات من مستخدمي Alexa والتي تمت مراجعتها في بعض الأحيان من قبل البشر. في أعقاب رد الفعل العنيف، غيرت أمازون إعداداتها حتى يتمكن المستخدمون من الخروج من ذلك.