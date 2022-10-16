دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندق النقد الدولي، السبت، أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن قرض جديد بات "قريبًا جدًا".

وقال بيان للمتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن خبراء الصندوق أجروا مناقشات "مثمرة للغاية" مع ممثلي الحكومة المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار البيان إلى أن المناقشات شهدت "تقدمًا كبيرًا" في جميع السياسات، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية.

وقال البيان: "وافق موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا".