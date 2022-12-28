روسيا: انخفاض صادراتنا من الغاز بنسبة 25٪ في عام 2022

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(CNN)-- قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، إنه يتوقع انخفاض إنتاج الغاز الروسي وصادراته في عام 2022.

 

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وأضاف نوفاك، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "بالنسبة لصناعة الغاز، سينخفض إنتاج الغاز وصادراته بقوة، حيث سيقل إنتاج الغاز بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2021، وستنخفض الصادرات بنحو 25٪"، وتابع أن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بأكثر من 8.7٪.

وفي المقابلة نفسها، قال نوفاك أيضا إن روسيا تخطط لتوسيع مرافق الموانئ لتزويد موارد الطاقة عن طريق البحر في غضون 3 سنوات.

وذكر أن صادرات الغاز الروسي في 2021 ارتفعت بنسبة 10٪ إلى 763 مليار متر مكعب ونمت الصادرات بنسبة 3٪ إلى 250 مليار متر مكعب.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه تم إعادة توجيه صادرات بلاده إلى آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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