نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استدعى فريق إيلون ماسك القانوني، رئيس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، كجزء من التقاضي بشأن تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا العام 2018 وما قاله بأنه كان يفكر في جعل شركة السيارات شركة خاصة وأنه حصل على تمويل للقيام بذلك.

وكان ماسك قد أكد منذ فترة طويلة أنه كان يفكر في جعل تسلا شركة خاصة في الوقت الذي نشر فيه التغريدة، وقال إن تعليقه على "التمويل المضمون" استند إلى محادثات مع صندوق الثروة السيادية الهائل في المملكة العربية السعودية، والذي قال إنه حثه على جعل الشركة خاصة وعرض زيادة استثماراته في تسلا، إذ يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في كيانات مهمة للنمو الاقتصادي ويقول إن لديه 620 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإدارته اعتبارًا من أوائل عام 2022.

ويسعى فريق ماسك الآن إلى جعل ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدلي بشهادته كجزء من التقاضي، وفقًا لأمر استدعاء تم تقديمه في ديسمبر/ كانون الأول وتم رفعه يوم الثلاثاء، كما استدعى فريق ماسك ثلاثة أعضاء آخرين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وامتنع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التعليق لشبكة CNN بشأن مذكرات الاستدعاء.

وكان مساهمو تسلا قد رفعوا دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018، زاعمين أنه لم يكن لديه "تمويل مضمون" لجعل الشركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، كما قال في تغريدة في ذلك العام تسببت بتقلبات حادة في أسهم شركة تسلا التي ادعى المستثمرون أنها أضرت بمحافظهم الاستثمارية.

واستقر ماسك في النهاية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حينها بشأن التغريدات، واستقال من منصب رئيس مجلس إدارة شركة تسلا ووافق على أن يتم الإشراف على استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه بدا أنه انتهك الاتفاقية عدة مرات.