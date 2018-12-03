دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق لها على الهواء بشأن أزمة فستانها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنه "طول الوقت أحافظ على عائلتي".

وردت رانيا يوسف، مساء الأحد، على الانتقادات التي طالتها والجدل الذي أثير بشأن فستانها، بقولها: "أنا مش صغيرة أو غبية إني أضيع مجهود السنين علشان أبني فيها اسمي، علشان في الأخر أطلع بشكل غير لائق".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية إيمان الحصري عبر برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" المصرية الخاصة، بررت ما حدث بقولها: "قماشة الفستان الخارجية غير البطانة الداخلية للفستان، ومع الحركة وصعود السلم، القماشة شدت البطانة".

ولفتت إلى أن موديل فستانها سبق وارتدته العديد من زميلاتها، معتبرة أنها لم تحسن التصرف أمام الكاميرات، مكررة قولها: "أنا مش عبيطة ولا غبية إني أضيع مجهود أكثر من 25 سنة، علشان أطلع في مهرجان، وعندي بنات عرايس"، حسب تعبيرها.

وضربت المثل بموقف آخر سبق وأن تعرضت له عندما كانت في مهرجان الأقصر؛ إذ تعرضت لتمزق "السوستة"، وقامت بحياكتها على الهواء.

وذكرت أن الفستان الذي ظهرت به مؤخرا "ماركة إيطالية" واشترته من "دولة عربية"، مضيفة إلى أنها "أول مرة" ترتديه في المهرجان، لتعلق بعدها بأنه "لو حتى الفستان ضايق ناس كان ممكن رد الفعل يكون أهدأ من ذلك"، مشيرة إلى أنها ستتابع أمر نظر محاكمتها في يناير/ كانون الثاني المقبل مع محاميها.