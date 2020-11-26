جينيفر لوبيز تشعل مواقع التواصل عارية بغلاف أغنية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت المغنية الأمريكية، جينيفر لوبيز، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها صورة أغنيتها الجديدة والتي تظهر فيها عارية بشكل كامل من زاوية جانبية.

الصورة التي نشرتها لوبيز البالغة من العمر 50 عاما على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" حصدت نحو 6 ملايين تفاعل بين إعجاب وتعليق بعد أقل من 12 ساعة على نشرها.

وعلقت لوبيز على الصورة قائلة: "مفاجأة، هذا هو الغلاف الرسمي لأغنية ’in the morning‘".

وكانت النجمة الأمريكية قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من المرات وخصوصا بعد ارتدائها نسخة حديثة لفستان أخضر بعد 20 عاما على أول ظهور لها به العام 2000، من دار الأزياء "فيرساتشي"، لدرجة أن محرك البحث "غوغل" اضطر حينها لإنشاء "صور غوغل"، نظرا لعدد الأشخاص الذين بحثوا عن هذه الصور.

ولا تقتصر شهرة لوبيز على عالم الموسيقى وحسب بل أيضا تعتبر من مشاهير هوليوود، إذ حقق فيلم "Hustlers" الذي تلعب فيه الممثلة دور البطولة، إضافةً إلى إنتاجها له، 33 مليون دولار في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع التي افتتح فيها.