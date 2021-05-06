دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان السعودي، حبيب الحبيب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو يقوم فيه بتقليد الفنان المصري، محمد رمضان.

#حبيب_الحبيب يبدع في تقليد حركات الفنان #محمد_رمضان @habeeb1976 @Mohamed_Ramadan اشترك الآن في #ShahidVIP وشاهد #ستوديو21 وباقي البرامج https://t.co/95sWc6NAti https://t.co/CRcOHm5TkR

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة MBC، الثلاثاء، ويظهر فيه حبيب الحبيب وهو يؤدي حركات راقصة على أغنية للفنان محمد رمضان قبل الانتقال إلى تقليد لحظة سقوط الفنان المصري على خشبة مشرح في دبي، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة".

وقلد الفنان السعودي أيضا ظهور الفنان المصري، محمد رمضان وهو يلقي بدولارات في حوض سباحة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل لتعليق من وكيل الأزهر السابق، عباس شومان، الذي قال بمنشور حينها على صفحته بفيسوك: "لله الأمر.. يتداول نشطاء على مواقع التواصل فديو لممثل مثير للجدل، وهو يلقي دولارات في الماء، وهذا العمل فوق كونه مخالف لأحكام شرعنا الحنيف لما فيه من امتهان للنعمة ويدخل في دائرة السفه الموجب للحجر على فاعله، ففيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يمتلكون قوت يومهم.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات حول تقليد الحبيب لرمضان:

من وجهة نظري لم يوفق #حبيب_الحبيب في تقليد محمد رمضان .. حتى بعض الكلمات ما كان حافظها #وجهة_نظر

حبيب الحبيب ضابط تقليد محمد رمضان 😂😂😂

حبيب الحبيب صاير دمه خفيف هذه الكم يوم #حبيب_الحبيب #بدر_خلف #محمد_رمضان