تداول فيديو لتصرف من زيلينسكي أمام صحفيين يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي اثار تفاعلا.

"President #Zelensky holds his own chair, sits a few meters away from the journalists and speaks out of grace and courage." https://t.co/8wGPjpP8jy

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام زيلنسكي بحمل كرسي ووضعه أمام الصحفيين الذين تجمعوا في قاعة قبل مؤتمر صحفي، ومصافحة صحفيين كانوا على مقربة منه.

Zelensky is such a boss. Carrying his own chair and meeting journalists like this. A true leader. https://t.co/i9mrwbmePW

وتنوعت التعليقات على مقطع الفيديو حيث ذهب مغردون لوصف مقطعالفيديو بأنه يظهر تواضع الرئيس الأوكراني وشجاعته رغم ما تمر به بلاده خلال الغزو الذي تشنه روسيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

The man is valiantly leading a country through war AND brings his own chair to a press conference. #Zelensky #UkraineRussianWar https://t.co/htm4iOQ7r6

ويذكر أن زيلينسكي قال في تصريحات صحفية سابقة له: "حسب معلوماتنا، فقد حددني العدو (روسيا) كهدف رقم 1، وعائلتي كهدف رقم 2. إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيًا من خلال تدمير رئيس الدولة. ولدينا معلومات ان مجموعات التخريب المعادية دخلت كييف".