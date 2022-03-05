تداول فيديو لتصرف من زيلينسكي أمام صحفيين يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام زيلنسكي بحمل كرسي ووضعه أمام الصحفيين الذين تجمعوا في قاعة قبل مؤتمر صحفي، ومصافحة صحفيين كانوا على مقربة منه.

وتنوعت التعليقات على مقطع الفيديو حيث ذهب مغردون لوصف مقطعالفيديو بأنه يظهر تواضع الرئيس الأوكراني وشجاعته رغم ما تمر به بلاده خلال الغزو الذي تشنه روسيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

ويذكر أن زيلينسكي قال في تصريحات صحفية سابقة له: "حسب معلوماتنا، فقد حددني العدو (روسيا) كهدف رقم 1، وعائلتي كهدف رقم 2. إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيًا من خلال تدمير رئيس الدولة. ولدينا معلومات ان مجموعات التخريب المعادية دخلت كييف".

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