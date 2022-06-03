خطفت الأضواء من جوني ديب وأمبر هيرد.. من هي المحامية كاميل فاسكيز؟

جوني ديب وآمبر هيرد.. كل ما قد تود معرفته عن المرافعات الختامية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطفت إحدى محاميات فريق الممثل الأمريكي جوني ديب الأضواء خلال جلسات المحاكمة الخاصة بقضية "التشهير" التي رفعها الممثل على زوجته السابقة، أمبر هيرد، فمن هي فاسكيز التي خطفت الأضواء من ديب وهيرد.

طغى حضور كاميل فاسكيز القوي والحازم وأسئلتها الذكية التي ساهمت بدرجة كبيرة بحسم القضية لصالح موكلها، على كل أطراف القضية رغم الشهرة الكبيرة لجوني ديب وأمبر هيرد.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة التي تعمل لديها المحامية، فإن فاسكيز هي محامية من مقاطعة "Orange Couny" في كاليفورنيا وتتولى قضايا التشهير بالدرجة الأكبر.

وتعمل المحامية أيضا في النزاعات المتعلقة بالعقود وبالشركات وبحقوق العمالة.

وحاولت CNN التواصل مع فاسكيز للحصول منها على تعليق حول المحاكمة لكنها رفضت إعطاء أي تصريحات قبل نهاية القضية، حسب ردها في منتصف مايو/أيار الماضي.

وطرح عدد من الصحفيين أسئلة على فاسكيز حول ما إذا كانت على علاقة بديب لكنها رفضت الإجابة مرارا على هذا السؤال.