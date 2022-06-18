السعودية.. تداول فيديو أمير تبوك "يحقق طلب" فتاة فورا على منصة التخرج

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال رعايته حفل تخريج فوج جامعة تبوك، وما طلبته منه إحدى الفتيات الخريجات على منصة التكريم.

المقطع المتداول كان خلال حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة على لسان رئيس جامعة تبوك، عبدالله الذيابي قوله إن "الجامعة عملت على مواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل بوجه عام، ومع احتياجات مشاريع المنطقة التنموية الواعدة بشكل خاص كما عقدت اتفاقيات قائمة على الشراكة المتبادلة مع المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، ومحمية الملك سلمان الملكية وغيرها".

وأضاف أن "الجامعة حققت خلال العام الحالي عدة منجزات، منها حصول الجامعة على ترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، وضمن أفضل 96 جامعة آسيوياً ، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العالمية، كما حصلت على الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award في قيادة التغيير والخدمة المجتمعية لسنتين متتاليتين 2021 و 2022م".

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