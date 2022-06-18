السعودية.. تداول فيديو أمير تبوك "يحقق طلب" فتاة فورا على منصة التخرج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال رعايته حفل تخريج فوج جامعة تبوك، وما طلبته منه إحدى الفتيات الخريجات على منصة التكريم.

الطالبة/ عبير العنزي الأولى على دفعتها بكلية طب #جامعة_تبوك تم تكريمها من قبل أمير المنطقة فطلبت من سموه صعود والدها للسلام عليه فخراً بوالدها وعرفاناً بجميله. ما اجمل التفوق عندما يقترن بالبِر والوفاء . #حفل_تخرج_جامعه_تبوك_16 https://t.co/ukWCRdq4g1

المقطع المتداول كان خلال حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

مقطع لفيديو "تاريخي"، ومعبّر يكاد يكون الأروع على الإطلاق في حفلات التخرج الجامعية. توثيق مهيب للحظة لم يكن أفضل منها للطالبة عبير العنزي من كلية الطب في #جامعة_تبوك؛ لتكرم والدها وفاءً؛ حين طلبت من سمو أمير المنطقة، السماح له بالصعود للسلام عليه. عبير كانت الأولى على دفعتها. https://t.co/Je1Btu0xe6

ونقلت الوكالة على لسان رئيس جامعة تبوك، عبدالله الذيابي قوله إن "الجامعة عملت على مواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل بوجه عام، ومع احتياجات مشاريع المنطقة التنموية الواعدة بشكل خاص كما عقدت اتفاقيات قائمة على الشراكة المتبادلة مع المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، ومحمية الملك سلمان الملكية وغيرها".

أبارك لسعادة المهندس محمد مبارك العنزي بتخرج الابنة "عبير" وتفوقها في "الطب" من #جامعة_تبوك #حفل_تخرج_جامعه_تبوك_16 https://t.co/EWfacMNxyu

وأضاف أن "الجامعة حققت خلال العام الحالي عدة منجزات، منها حصول الجامعة على ترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، وضمن أفضل 96 جامعة آسيوياً ، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العالمية، كما حصلت على الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award في قيادة التغيير والخدمة المجتمعية لسنتين متتاليتين 2021 و 2022م".