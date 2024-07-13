أليك بالدوين يعلن بأول مقابلة رسمية له منذ حادثة إطلاق النار: لم أضغط على الزناد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شوهد الممثل الأمريكي أليك بالدوين يبكي متأثراً عند إعلان القاضية، برفض قضية "القتل غير المتعمد" لهالينا هاتشينز مديرة تصوير فيلمه "Rust"، الجمعة، بعد جلسة محاكمة تطورت بشكل دراماتيكي في نيو مكسيكو.

وحكمت القاضية المشرفة على القضية بأن "المدعين لم يسلموا الأدلة بشكل صحيح إلى الدفاع"، وذلك بعد أن قدم محامو بالدوين طلبًا لرفض القضية، وبعد عدة ساعات من الاستماع للشهادات حول القضية المزعومة، استجابت القاضية لطلب محامي الدفاع، ورفضت القضية "مع التحيز"، وهذا يعني أنه لا يمكن رفعها مرة أخرى.

وجاء القرار بعد جلسة استماع فوضوية، الجمعة، ومرور يومين على انطلاقة محاكمة بالدوين بـ"القتل غير العمد"، فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير الفيلم الغربي "Rust"، في نيو مكسيكو.

وكان بالدوين وقتها يتدرب على "السحب المتقاطع" - وهو سحب مسدس من حافظة على الجانب الآخر من جسده من يده - بمسدس عندما أطلق رصاصة حية، مما أسفر عن مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع بالدوين ببراءته، في المحاكمة، التي كانت قد تسفر عن مواجهته عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وكانت وفاة هالينا هاتشينز المروعة أثناء التصوير هي الأولى من نوعها منذ وفاة الممثل براندون لي عام 1993، والذي قُتل أثناء تصوير فيلم "The Crow".