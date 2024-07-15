إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت وشاعر مصري يطمئن محبيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة " Velvet productionz"، الإثنين، عن إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في بيروت، الذي كان من المقرر إقامته في 20 تموز/يوليو الجاري.

وجاء الإعلان في بيان للشركة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قالت فيه: "يؤسفنا أن نعلن عن إلغاء حفل شيرين، استرداد التذاكر متاح.. نقدر تفهمكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في الفعاليات المستقبلية في بيروت."

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء حفل للمطربة المصرية في غضون شهر تقريبًا، حيث تم إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في دبي، خلال يونيو/ حزيران الماضي. وقتها، قال محاميها ياسر قنطوش في تصريحات صحفية، إن الإلغاء كان بسبب سفرها في "رحلة استشفائية."

ثم اندلعت أزمة شيرين الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، وطمأن الشاعر المصري بهاء الدين محمد، محبي الفنانة المصرية، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، قال فيها: أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدًا شيرين عبد الوهاب، وأطمئنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة، وتنهي آخر لمسات لأغاني، ومفاجآت من قلبها، وبصوتها الغالي وإحساسها العالي."



