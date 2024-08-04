دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن أبرزوا لحظة حمله الأميرة إيمان الحسين، حفيدته الأولى، ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله مقطع الفيديو المتداول ومعالم "الفرحة" على وجه الملك والملكة رانيا والعائلة الملكية الأردنية.

وكان العاهل الأردني وبعد دقائق من إعلان ولادة الأميرة رجوة الحسين قد نشر تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

وبأول تعليق له بعد ولادة ابنته، قال الأمير الحسين بمنشور نشره عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة انستغرام: "الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لق من الله علينا بمولودة أسميناها إيمان، اللهم أكتب لها حسن الخُلق والخلق والصحة والعافية، اللهم أنبتها نباتا حسنا وأجعلها من الصالحات الذاكرات.."