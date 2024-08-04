شقيقة ولي عهد الأردن تثير تفاعلا بفيديو لردة فعلها: "بابا!"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة إيمان بنت عبدالله، شقيقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا ردة فعلها بعد ولادة الأميرة رجوة الحسين وتقديم المولودة الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين للعائلة الملكية.

وأبرز نشطاء قول الأميرة إيمان لشقيقها الذي كان يحمل ابنته: "بابا!" بعد أن أصبح أبا بولادة أولى أطفاله والحفيدة الأولى للعائلة الملكية الأردنية.

وتوالت التهاني والتبريكات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للزوج الملكي الذي تمنى من الراغبين بالتهنية وتقديم هدايا وورود للتبرع لصندوق الأيتام.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أصدر بيانا، صباح الثلاثاء، ورد فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".