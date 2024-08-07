دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أطلقت وزارة الثقافة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، مسابقة رقمية موجهة للأطفال واليافعين بعنوان "مغامرة مع مزيونة"، لاكتشاف المواهب الواعدة في الرسم والكتابة، وذلك ضمن مبادرة "عام الإبل" 2024.



وتهدف المسابقة "للتشجيع على تأليف القصة المصورة، وتسليط الضوء على مكانة الإبل في الثقافة السعودية وعلاقتنا الوطيدة بها، وتدور أحداث القصة حول الناقة (مزيونة) ومغامراتها الشيقة في صحاري المملكة"، بحسب ماورد في موقع وزارة الثقافة السعودية.

وستكون منافسات المسابقة على 4 مراحل بدءاً من استقبال المشاركات في 7 آب/ أغسطس الجاري، وصولاً إلى الإعلان عن أسماء الفائزين في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وسيكمل المشاركون في المسابقة سرد قصة قصيرة عن الناقة "مزيونة" وفقاً للنموذج المُعد في الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة السعودية، وسيمنح الفائزون جوائز تتراوح قيمتها بين 1500 و6000 ريال سعودي، بحسب ما أعلنت الوزارة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".



