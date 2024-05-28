في السعودية.. صورة مذهلة توثق التدرجات الساحرة لألوان حيوانات الإبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب التحكم بالطبيعة الأم، سواءً عندما يتعلق الأمر بالطقس المتطرف، أو سلوك الحيوانات.

ويبدو أنّ تلك الحقيقة زادت من ميزة صورةٍ وثقها المصور اليمني، فهد عبدالله باهدى العولقي، لمجموعةٍ من الإبل في منطقة الصمان بالمملكة العربية السعودية.

وثق المصور اليمني فهد عبدالله باهدى العولقي هذه الصورة في المملكة العربية السعودية. Credit: @FAHADBAHADA

وتجمع الصورة، التي التُقِطت في الصحراء، أربعة من حيوانات الإبل بدرجات مختلفة من الألوان، تشمل الأبيض، والبني، والأسود، والأبيض المائل إلى الأصفر في إطار واحد.

تُعد الإبل من أهم عناصر التراث السعودي. Credit: @FAHADBAHADA

ورغم أنّها حصلت بشكلٍ عفوي، توحي الصورة بأنّ المصور هو من وجّه هذه الحيوانات لتتخذ وضعيتها أمام الكاميرا.

للإبل ألوان متنوعة، ومنها "المجاهيم"، وتتصف هذه الإبل بالسواد، و"الشعلاء" التي تتداخل ألوانها بين الأحمر، والأشقر، وغيرها، وفقًا للموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية. Credit: @FAHADBAHADA

وأفاد باهدى في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أنّ توثيق الصورة "كان مصادفة من دون أي ترتيب أو تخطيط، إذ كنت ذاهبًا بشكلٍ عشوائي، وتوفقت بجانب الطريق لالتقاط هذا المشهد المميز".

احترف العولقي التصوير منذ عام 2004. Credit: @FAHADBAHADA

وتعليقًا على ما إذا كانت الصورة حقيقية، أكدّ المصور اليمني: "الحقيقة أنّها حقيقية، وما يميزها هو هذا التنوع والاختلاف المتناغم فيها، حيث جمعت أربعة ألوان، وأحجام، وحركات مختلفة".

التقط المصور مشاهد متنوعة خلال مهنته التي استمرت لعشرين عامًا تقريبًا. Credit: @FAHADBAHADA

وعاش المصور اليمني في العاصمة السعودية، الرياض، منذ طفولته، واتخذ من التصوير الفوتوغرافي مهنةً له منذ عام 2004.

Credit: @FAHADBAHADA

وعلى مر الأعوام، فازت بعض أعماله في مسابقات محلية، ودولية، وإقليمية.