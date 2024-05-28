في السعودية.. صورة مذهلة توثق التدرجات الساحرة لألوان حيوانات الإبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب التحكم بالطبيعة الأم، سواءً عندما يتعلق الأمر بالطقس المتطرف، أو سلوك الحيوانات.
ويبدو أنّ تلك الحقيقة زادت من ميزة صورةٍ وثقها المصور اليمني، فهد عبدالله باهدى العولقي، لمجموعةٍ من الإبل في منطقة الصمان بالمملكة العربية السعودية.
وتجمع الصورة، التي التُقِطت في الصحراء، أربعة من حيوانات الإبل بدرجات مختلفة من الألوان، تشمل الأبيض، والبني، والأسود، والأبيض المائل إلى الأصفر في إطار واحد.
ورغم أنّها حصلت بشكلٍ عفوي، توحي الصورة بأنّ المصور هو من وجّه هذه الحيوانات لتتخذ وضعيتها أمام الكاميرا.
وأفاد باهدى في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أنّ توثيق الصورة "كان مصادفة من دون أي ترتيب أو تخطيط، إذ كنت ذاهبًا بشكلٍ عشوائي، وتوفقت بجانب الطريق لالتقاط هذا المشهد المميز".
وتعليقًا على ما إذا كانت الصورة حقيقية، أكدّ المصور اليمني: "الحقيقة أنّها حقيقية، وما يميزها هو هذا التنوع والاختلاف المتناغم فيها، حيث جمعت أربعة ألوان، وأحجام، وحركات مختلفة".
وعاش المصور اليمني في العاصمة السعودية، الرياض، منذ طفولته، واتخذ من التصوير الفوتوغرافي مهنةً له منذ عام 2004.
وعلى مر الأعوام، فازت بعض أعماله في مسابقات محلية، ودولية، وإقليمية.