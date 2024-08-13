"مع الكتكوتة".. الملكة رانيا تنشر صورة تحتضن فيها حفيدتها الأميرة إيمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة تحتضن فيها حفيدتها الأميرة إيمان بنت الحسين ولي عهد الأردن، خلال محادثة عائلية مع العاهل الأردني.

وعلّقت الملكة رانيا على الصورة قائلةً مع "الكتكوتة"، وكتبت بالإنجليزية بما معناه "المزيد من الجاذبية على ذراعي".

وخلال الأسبوع الماضي، حقق الظهور الأول للأميرة رجوة الحسين، بعد نحو أسبوع من ولادتها للأميرة إيمان بنت الحسين، وصورتها إلى جانب ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهما يحتضان مولودتها تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل في الأردن والعالم العربي.

واستمر التفاعل على نطاق واسع أيضًا مع لقطات احتفاء العائلة الملكية الهاشمية بالأميرة الصغيرة.



