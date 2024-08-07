الأردن.. الأميرة رجوة في أول صورة عائلية لها مع الأمير الحسين ومولودتهما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، جمعته بالأميرة رجوة، ومولودتهما الأميرة إيمان.

وتوجه الأمير الحسين بالشكر "لنشامى الخدمات الطبية الملكية على ما قدموه من رعاية طبية لرجوة وإيمان"، خلال الفترة الماضية.

وغادرت الأميرة رجوة مستشفى مدينة الحسين الطبية في عمَان، بعد نحو أسبوع من ولادتها، في 3 أغسطس/آب الجاري،  ووجهت الشكر للمهنئين بينما كان الأمير الحسين يمسك بيدها، ويحمل مولودتهما بيده الأخرى,وكانت الأميرة سلمى برفقتهم.

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وحققت ردود فعل العائلة الملكية الهاشمية، واستقبالهما للفرد الجديد من العائلة الأميرة إيمان بنت الحسين، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل في الأردن، والعالم العربي.

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