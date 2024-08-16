"هنحتفل".. شيرين عبدالوهاب تواصل تحدي روتانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مجددًا، أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجمعة، أغنية جديدة بعنوان "هنحتفل"، عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"، وقناتها الجديدة في موقع يوتيوب، وسرعان ما تم حذفها من القناة، بطلب من شركة "روتانا".

ليس ذلك فقط، بل قامت "روتانا" أيضًا، بحذف أغنية "اللي يقابل حبيبي" التي أصدرتها شيرين مؤخراً، من حسابها على منصة "إكس".

وكانت "روتانا" قد حذفت أغنيتي شيرين عبد الوهاب الجديدتين، من القناة الجديدة التي أطلقتها عبر موقع يوتيوب، بعد ساعات من إصدارهما، الثلاثاء.

وتستمر الأزمة بين الفنانة المصرية، والشركة السعودية بالتصاعد، وسط تمسك كل طرف بروايته عن النزاع القانوني بينهما، فالشركة تؤكد استمرار التعاقد بينها وبين شيرين، وتصر الأخيرة على أن هذا التعاقد انتهى، وتبدو المواجهة بينهما مفتوحة في أروقة القضاء، بينما يطالب داعمو شيرين بتدخل حكماء لحل هذه الأزمة المتصاعدة.

وبعد ظهور خلافها للعلن مع الشركة التي تدير قناتها السابقة في موقع يوتيوب، وحسابيها الرسميين اللذين يحملان الاسم ذاته sherine على فيسبوك، وإنستغرام، أنشأت الفنانة المصرية صفحة جديدة باسمها على فيسبوك، ودعت متابعيها إلى الانضمام إليها، إلى جانب حسابها الجديد على "إكس"، وقناتها الجديدة في موقع يوتيوب.



