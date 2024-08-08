تايلور سويفت "كل شيء مباح في الحب والشعر" وآمال ماهر إلى السعودية قريباً.. الأبرز في أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ألغى المنظمون 3 حفلات لتايلور سويفت في النمسا، بعد أن قالت السلطات إنهم أحبطوا هجومًا إرهابيًا كان مخططًا له، في محطة فيينا من جولتها الرائجة "Eras".

وأصاب القرار الاستثنائي معجبي سويفت الذين كانوا ينتظرونها في العاصمة النمساوية بخيبة أمل، وأعاد التركيز على ضعف الحفلات الموسيقية الضخمة، كأهداف سهلة للشبكات الإرهابية.

وكان من المقرر أن تقدم سويفت 3 عروض في فيينا من الخميس إلى السبت، وتم إلغاؤها جميعًا، وفقًا لشركة "باراكودا ميوزيك"، المروجة لحفلاتها الموسيقية في النمسا.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر الإنترنت، الأربعاء: "مع تأكيد المسؤولين الحكوميين عن هجوم إرهابي مخطط له في ملعب إرنست هابل، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة المقررة من أجل سلامة الجميع".

وأشار الموقع الرسمي لسويفت لإلغاء الحفلات الـ 3. وتواصلت CNN مع ممثليها للتعليق.

وقالت الشرطة النمساوية، بمؤتمر صحفي، إن: "مواطنًا نمساويًا يبلغ من العمر 19 عامًا، متعاطف مع تنظيم داعش"، اعتقل صباح الأربعاء، في تيرنيتز بالنمسا السفلى، بينما تم اعتقال آخر في وقت لاحق في فيينا.

وأوضحت أن المشتبه بهم أصبحوا "متطرفين عبر الإنترنت"، حيث أعلن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا ولاءه لزعيم داعش في يوليو/تموز.

وفي وقت لاحق الأربعاء، قالت الشرطة إنها أجرت "المزيد من الاعتقالات" لكنها لم تحدد أعداد المعتقلين، وكشفت أن المشتبه بهم اتخذوا "إجراءات تحضيرية ملموسة" لهجوم إرهابي، بعد أن اشتبهت في تخزين متفجرات في منزل المشتبه به الذي تم اعتقاله في تيرنيتز.

وقالت الشرطة أيضًا إنه تم العثور على مواد كيميائية في منزل الشاب البالغ من العمر 19 عامًا ويجري تقييمها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، وأضافت: "من وجهة النظر الحالية للتحقيق، نفترض أن هدف الهجوم كان فعاليات في منطقة فيينا".

وفي تدوينة له على منصة "إكس"، وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر الإلغاء بأنه "خيبة أمل مريرة لجميع المشجعين في النمسا"، لكنه قال إنه تم منع وقوع مأساة.

وأعلنت شركة "باراكودا ميوزيك" إن جميع تذاكر العروض الملغاة سيتم استردادها تلقائيًا، خلال أيام العمل العشرة القادمة.

وبدأت جولة "Eras" التي حطمت الأرقام القياسية لسويفت، في أريزونا، بأمريكا في 18 آذار/ مارس 2023، وتم تمديدها عدة مرات. وشملت الولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا، وهي الآن في محطتها الأوروبية قبل أن تعود إلى أمريكا الشمالية.

ولم يكن قرار إلغاء العروض الـ3 سهلاً بالنسبة للسلطات في فيينا، نظرًا للإيرادات غير المتوقعة التي تجلبها عروض سويف، وقالت السلطات إنها توقعت حضور نحو 65 ألف شخص من الجمهور في كل عرض من عروضها في المدينة، وما بين 15 ألف إلى 20 ألف شخص آخرين خارج الاستاد.

وتصدرت جولة سويفت عناوين الصحف، لأثرها الكبير في تعزيز اقتصادات الأماكن التي تزورها، وحققت ما يقدر بنحو 380 مليون دولار في لندن، حسبما قال عمدة المدينة في يونيو/حزيران الماضي، وهذا مثال صارخ على قوة نجوميتها.

وكان من المقرر أن تكون فيينا المحطة ما قبل الأخيرة لجولة سويفت الأوروبية، وستحيي 5 حفلات في استاد ويمبلي بلندن الأسبوع المقبل، قبل أن تنتقل إلى كندا حيث ستتختم الجولة أواخر العام الحالي 2024.