(CNN)--عادت تايلور سويفت إلى المسرح في استاد "ويمبلي" بلندن، الخميس، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من إلغاء 3 حفلات في فيينا من جولتها الموسيقية، وذلك عندما أحبطت الشرطة في العاصمة النمساوية مؤامرة لهجوم إرهابي استهدفت أحد عروضها.

ولم تتطرق سويفت لما حدث في فيينا، خلال عرض الخميس كما توقع البعض، كما لم تعلق النجمة الأمريكية بعد على هذا الأمر، عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، وتواصلت CNN مع ممثلها للتعليق.

وحفل الخميس هو الأول من بين 5 حفلات من المقرر أن تحييها سويفت في "استاد ويمبلي"، بلندن محطتها الأخيرة في جولتها الأوروبية، قبل عودتها إلى أمريكا الشمالية.

وفي نهاية عرضها في استاد "ويمبلي"، انضم المغني البريطاني إد شيران إلى سويفت على المسرح، وقاما معًا بأداء مجموعة من الأغاني.



وفي المحطة التي سبقت لندن، أحيت سويفت حفلًا في وارسو ببولندا مطلع شهر أغسطس. وكان من المفترض أن تقدم في 3 حفلات في فيينا بدءًا من 9 آب/ أغسطس، عندما قالت السلطات النمساوية إنها منعت مؤامرة مستوحاة من داعش لمهاجمة إحدى حفلاتها الموسيقية خلال تلك المحطة.

وتم أخذ السلامة والأمن في الاعتبار بعد إلغاء فعاليات فيينا، حيث أعلن كل من استاد "ويمبلي" وسلطات لندن عن خطتهم للحفاظ على سلامة رواد الحفلات.

وقال عمدة لندن صادق خان لقناة سكاي نيوز في مقابلة الأسبوع الماضي، إن العاصمة لديها "قدر كبير من الخبرة في مراقبة هذه الأحداث” وأنهم “لا يشعرون بالرضا عن النفس أبدًا".

وفي إشارة إلى "الدروس العديدة" المستفادة من الهجوم المروع في مانشستر أرينا عام 2017، والذي خلف 22 قتيلاً ومئات الجرحى في حفل أريانا غراندي، قال خان إنهم "سيعملون بشكل وثيق مع الشرطة لضمان إمكانية إقامة حفلات تايلور سويفت الموسيقية في لندن بأمان".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن لشبكة CNN في بيان يوم الثلاثاء: "تستضيف لندن عددًا كبيرًا من الأحداث البارزة جدًا كل عام، حيث يتمتع ملايين الزوار بتجربة آمنة وممتعة".

وتابع البيان: "ليس هناك ما يشير إلى أن الأمور التي تحقق فيها السلطات النمساوية سيكون لها تأثير على الأحداث المقبلة هنا في لندن، وكما هو الحال دائمًا، سنواصل إبقاء أي معلومات جديدة قيد المراجعة الدقيقة”.

وأضاف البيان أن شرطة Met تعمل بشكل وثيق مع فرق الأمن بالمكان والشركاء الآخرين لضمان تطبيق تدابير السلامة المناسبة للعروض.

وأوضح استاد "ويمبلي" أيضًا على موقعه الرسمي على الإنترنت أن المكان "سيتعاون بشكل وثيق" مع الشرطة والمجموعة الاستشارية للسلامة، والسلطات ذات الصلة "لضمان أن البروتوكولات الأمنية في الاستاد تلبي أعلى المعايير".

وسبق أن استضاف استاد "ويمبلي" عروضًا ضمن جولة سويفت في حزيران/ الماضي، لكنه هذه المرة أعلن أنه لن يسمح للأشخاص الذين ليس لديهم تذاكر للحفلات الموسيقية بالوقوف خارج المكان، مما يحظر التقليد الذي شارك فيه العديد من معجبي سويفت خلال المحطات السابقة من جولتها حول العالم.