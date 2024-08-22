(CNN)--علقت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، لأول مرة، على إلغاء حفلاتها في فيينا مؤخراً، ضمن جولتها الموسيقية "Eras"، بسبب مخطط لهجوم إرهابي أحبطته السلطات النمساوية في 7 آب/ أغسطس الجاري.

وقالت سويفت في بيانٍ نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد ملأني سبب الإلغاء بإحساس جديد بالخوف، وكم هائل من الذنب لأن الكثير من الناس خططوا للحضور إلى تلك العروض، لكنني كنت أيضًا ممتنة جدًا للسلطات لأنه بفضلهم كنا نحزن على الحفلات الموسيقية وليس على الأرواح".

وأضافت: "لقد سعدت بالحب والوحدة التي رأيتها في المشجعين الذين تجمعوا معًا، وقررت أن أتوجه بكل طاقتي نحو المساعدة في حماية ما يقرب من نصف مليون شخص جاء لمشاهدة العروض في لندن".

وتابعت سويفت: "لقد عملت أنا وفريقي جنبًا إلى جنب مع طاقم الاستاد والسلطات البريطانية كل يوم لتحقيق هذا الهدف، وأريد أن أشكرهم على كل ما فعلوه من أجلنا".

وبررت نجمة البوب الأمريكية تأخرها بالتعليق على إلغاء حفلاتها في فيينا: "لن أتحدث عن شيء ما علناً إذا كنت أعتقد أن القيام بذلك قد يستفز أولئك الذين يريدون إيذاء المعجبين الذين يأتون إلى عروضي. في مثل هذه الحالة، يكون الصمت في الواقع إظهارًا لضبط النفس، وانتظارًا للتعبير عن نفسك في الوقت المناسب. كانت أولويتي إنهاء جولتنا الأوروبية بأمان، ومن دواعي ارتياحي البالغ أن أقول إننا فعلنا ذلك".

ومن المقرر أن تستأنف سويفت جولتها في ميامي في أكتوبر المقبل.

