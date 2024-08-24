(CNN)--كجزء من طلب طلاقها الذي حصلت عليه شبكة CNN، طلبت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز تغيير اسمها قانونياً من "جينيفر لين أفليك" إلى "جينيفر لين لوبيز".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تقدمت لوبيز بطلب الطلاق من بن أفليك بالتزامن مع الذكرى الثانية لحفل زفافهما في "رايسبورو" بولاية جورجيا عام 2022. وأدرجت تاريخ انفصالهما في 26 أبريل/نيسان 2024، مما يعني أنهما تزوجا لمدة سنة وتسعة أشهر، وأشارت إلى "الاختلافات غير القابلة للتسوية" كسبب للطلاق.

وجاء تقديم الدعوى بعد تقارير أفادت بأنهما كانا يعيشان منفصلين بالفعل، وعرضا منزلهما في بيفرلي هيلز للبيع.

ويمثل طلاق أفليك ولوبيز منعطفًا آخر في قصة الحب بين النجمين، والتي كانت في دائرة الضوء على مدى عقود.

