"جميلة الجميلات".. الملكة رانيا تثير تفاعلا بيوم ميلادها الـ54

الملكة رانيا لـCNN: منذ 7 أكتوبر شهد الفلسطينيون 157 يومًا مشابهًا له.. وهذه رسالتها للشعب الإسرائيلي

الملكة رانيا لـCNN: لا يمكننا إنقاذ الناس من الجوع في غزة ليتم قصفهم.. ووقف إطلاق النار "الأولوية رقم 1"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلادها الـ54 التي تصادف الـ31 أغسطس/ آب.

وبرزت التهاني والتبريكات والتغني بجمال وإلهام الملكة رانيا بين تدوينات النشطاء مع تداول صورة للملكة رانيا والملك عبدالله الثاني نشرها الديوان الملكي مرفقة ببيان ورد فيه: "يصادف يوم السبت الموافق 31 آب عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، وحمل لها هذا العام أجمل تقدير بتقليدها من جلالة الملك عبدالله الثاني وسام النهضة المرصع لعطائها المتميز، ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن بمختلف الميادين".

ونقل البيان رسالة من العاهل الأردني للملكة رانيا ورد فيها: "لا أكاد أحط في قرية أو أزور منزلاً إلا ليحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا. ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأم ولي عهدهم".

ووفقا لموقعها الرسمي "ولدت رانيا الياسين في 31 آب 1970. وبعد حصولها على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وفي 10 حزيـران عام 1993، تزوجت من الأمير –آنذاك- عبدالله الثاني ابن الحسـين الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط/فبراير عام 1999. ورزق جلالتاهما بسمو الأمير الحسين، ولي العهد، والأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم.