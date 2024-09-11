مفاجآت حول عرض توم كروز في ختام أولمبياد باريس تكشف لأول مرة

(CNN)--كشف كيسي واسرمان رئيس دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية LA2028، لأول مرة، عن كواليس عرض توم كروز المذهل في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، وقال إن نجم "مهمة مستحيلة"، أصر على فعل كل شيء بنفسه، ومجانًا.

وكان كروز حريصًا على القفز من استاد فرنسا، لاستلام العلم الأولمبي الرسمي من عمدة لوس أنجلوس كارين باس، واللاعب الأولمبي سيمون بايلز، وطاف بعد ذلك عبر شوارع باريس على دراجته النارية، واستقل لاحقًا طائرة بالقرب من برج إيفل، قبل ظهوره مرة أخرى في قفزة مظلية، إلى المنطقة القريبة من علامة هوليوود في لوس أنجلوس، في مقطع مسجل مسبقًا.

ومن المفاجآت التي كشفها واسرمان، خلال قال جلسة CNBC X Boardroom، وفقًا لصحيفة The Hollywood Reporter: أن كروز أبدى موافقته على القيام بالعرض، بعد مرور حوالي الـ 5 دقائق من طرح الفكرة عليه، لكنه اشترط فقط أن يقوم بكل شيء بنفسه.

وما تم طرحه على كروز، أن مدة التصوير للقفزة التي أداها، بالقرب من علامة هوليوود في لوس أنجلوس، ستكون 4 ساعات، وهذا ما حدث بالفعل لاحقاً.

وسار الأمر بحسب واسرمان على النحو التالي: "لقد أنهى تصويره في أحد مواقع تصوير فيلم (مهمة مستحيلة) في لندن، السادسة مساء، وفي الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي وصل إلى لوس أنجلوس، وقام بتصوير المشهد حيث كان يستقل طائرة عسكرية".

وأضاف: "في لوس أنجلوس قام كروز بقفزتين، حيث لم تعجبه القفزة الأولى، فقام بالثانية، ولاحقًا طار بطائرة هليكوبتر من بالمديل إلى علامة هوليوود، وتم تصويره في الوقت المحدد، ثم عاد بالهليكوبتر إلى مطار بوربانك، ومنها إلى لندن".

وهكذا أنجز توم كروز المهمة، في الوقت المحدد، ومجانًا.