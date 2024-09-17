دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة بإحالة المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، "محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة"، بناء على أُسند إليه من تهمة "ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين، بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا".

وذلك بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني الحكومي، وذكر الموقع أن ثلاثة من العاملين في مطار القاهرة الدولي، شهدوا خلال التحقيق أمام النيابة، بأن "جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر."

كما "ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين"، وفقًا لما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، على أزمة سعد الصغير، خلال مؤتمر صحافي بالقول: "النقابة ليس لها الحق بالتدخل في الأزمات التي تخص المخدرات، وأتمنى أن يخرج منها على خير".

وكان سعد قد خضع قبل صدور القرار بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، لفحص عينات من دمه، في مصلحة الطب الشرعي، بقصد بيان تعاطيه للمواد المخدرة، من عدمه.

وحققت النيابة العامة في وقتٍ سابق مع سعد، الذي قال إنه "لم يكن يعلم بأن المواد التي ضُبطت بحوزته مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج"، وأوضح أنه "لا يجيد القراءة باللغة الإنجليزية"، وكان يعتقد أن ما ضبط بحوزته سجائر إلكترونية عادية".

وتم القبض على سعد الصغير، في مطار القاهرة مؤخرًا، بعدما ضبطت سلطة الجمارك بالمطار بحوزته "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريغوانا".

وبمواجهته أقر أنها "بقصد التعاطي"، وحُرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

