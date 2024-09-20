أمل بوشوشة إلى جانب باسم ياخور بمسلسل "السبع.. ابن الجبل" في موسم دراما رمضان 2025

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أمل بوشوشة إلى جانب باسم ياخور بمسلسل "السبع.. ابن الجبل" في موسم دراما رمضان 2025
Credit: BassemYakhour & Amel Bouchoucha /Instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "غولدن لاين" رسميًا، الخميس، عن قائمة أبطال  المسلسل السوري "السبع.. ابن الجبل"، والذي سيكون بين قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2025.

وسيكون المسلسل من بطولة الفنانين السوريين باسم ياخور، أمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، التي عرفت الشهرة كممثلة من خلال مشاركتها في بطولة العديد من المسلسلات السورية، ومنها مسلسل "على صفيح ساخن"، من إنتاج الشركة ذاتها في موسم دراما رمضان 2021.

ويشارك في مسلسل "السبع.. ابن الجبل" أيضًا: فايز قزق، وحلا رجب، ويزن خليل ويزن السيد، وطلال مارديني، وطارق مرعشلي، ووفاء موصلي، وجلال شموط، وجفرا يونس، وحسن خليل، وروعة السعدي، وعدنان أبو الشامات، وجيني أسبر، وممثلون كثر آخرون، وسيحمل المسلسل توقيع المخرج فادي سليم. 

وبحسب الشركة المنتجة،  تدور أحداث العمل في "عالم درامي مختلف لا يعرف فيها الجبروت حداً، ولا الانتقام يصل نهاية، ولا حتى الحب يمنع كرهاً، ضمن أحداث مليئة بالمنعطفات المذهلة".

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