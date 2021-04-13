المسلسلات السورية في رمضان 2021.. القصص وقنوات العرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يتجاوز عدد المسلسلات السورية التي وجدت طريقها إلى قنوات العرض الواحدة، عدد أصابع اليدين، 5 منها "شامية"، و4 اجتماعية معاصرة، وإليكم العناوين العريضة لقصص هذه الأعمال، وقنوات العرض:

الدراما الشامية

الكندوش- الجزء الأول: تدور أحداث المسلسل في ثلاثينيات القرن الماضي، حول حكاية "عزمي بيك" الرجل الشهم والثري، الذي يحظى باحترام كبير في الحارة، وبين أفراد عائلته المخلص لها، لكن حياته ستنقلب رأساً على عقب، حينما يلتقي بـ "ياسمين" الأرملة التي تجد نفسها وحيدة في مجتمع لا يرحم، تتفرد بأفكارها الثائرة على واقعها رغم بساطتها... وبين الحب والطموح تكمن عقدة القصة..

المسلسل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

بطولة: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، أيمن رضا، محمد حداقي، كندا حنّا، حسام تحسين بيك، فايز قزق، شكران مرتجى، همام رضا، والعديد من الفنّانين الشباب، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: تلفزيون دبي، تلفزيون قطر، روتانا دراما، LBC، لنا، سما، سورية دراما، الشارقة، الظفرة، الشرقية، دجلة، وقنوان أخرى.

المنصات العارضة: Awaan ، وياك

حارة القبة- الجزء الأول: يتناول المسلسل من خلال قصة عائلة "أبو العز" جانباً من أحوال أهل الشام، خلال فترة عصيبة من تاريخهم، عصف بهم خلالها الجوع والفقر والتشرد فيما يعرف بـ "السفربرلك" خلال عشرينات القرن الماضي، وتدخل "أم العز" في مواجهة جريئة مع مجتمعها حينما تحاول الدفاع عن عائلتها.. جرأة ستدفع ثمنها غالياً.

المسلسل من تأليف: أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

بطولة: عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، محمد حداقي، يامن الحجلي، شكران مرتجى، وصباح الجزائري، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: تلفزيون دبي، رؤيا، ART حكايات.

المنصات العارضة: شاهد.

سوق الحرير- الجزء الثاني: يتصاعد الصراع بين الأخوين "عبد الله" و"عمران"، حيث يسعى "شحادة" إلى بث السموم بينهما مدفوعاً بحقده، وطموحه، وإلى جانب تفاصيل كثيرة من ماضي الشخصيات، يدخل على خط الأحداث حكايا وشخصيات جديدة، ويركز الجزء الثاني من المسلسل على الانفتاح الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي الذي شهدته دمشق، خلال خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع انعقاد الدورة الأولى من معرض دمشق الدولي، الذي كان حدثاً تاريخياً في تلك الفترة.

المسلسل من تأليف عدة كتاب، وإخراج المثنى صبح.

وبطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: MBC

المنصات العارضة: شاهد.

باب الحارة- الجزء 11: يعود "أبو جودت"، و"مزين"، و"الشيخ عبد العليم" إلى أحداث مسلسل "باب الحارة"، مع دخول شخصيات جديدة على خط الأحداث، وغياب أخرى، وفي الجزء الـ 11؛ يتصاعد الصراع بين جميع شخصيات المسلسل في هذا الجزء، خاصةً بعد تفاقم الخلافات بين "أبو معروف" وزوجته "زهور"، ما يشعل مواجهة كبيرة بين شباب الحارة "يرخص فيها دمهم وعرضهم"....

المسلسل من تأليف: مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وبطولة: زهير رمضان، نجاح سفكوني، ناظلي الرواس، سلمى المصري، رنا أبيض، قاسم ملحو، سحر فوزي، عادل العلي، عبير شمس الدين، تيسير ادريس، رضوان عقيلي، هدى الشعراوي، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: تلفزيون الجديد، دجلة، والعديد من القنوات الأخرى.

المنصات العارضة: STARZPlAY

دراما اجتماعية معاصرة

خريف العشاق: تبدأ أحداث المسلسل خلال فترة السبعينيات، ويروي قصة ثلاثة شبان، يتزوجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة، بعد قصة حب، عدَّة أحداثٍ كانت كفيلةً بتغيير مصائرهم، على مدى ثلاثة عقود، وعاد الكلُّ إلى حياته وإلى شريكه بشكلٍ لا يشبه البدايات...

المسلسل من تأليف: ديانا جبور وإخراج جود سعيد.

وبطولة: أحمد الأحمد، محمد الأحمد، حلا رجب، لجين إسماعيل، ترف التقي، علا سعيد، صفاء سلطان، حسين عباس، وممثلون كثر آخرون، ويلعب الفنان أيمن زيدان دوراً محورياً في أحداث العمل.

القنوات العارضة: OSN، لنا، والفضائية السورية، قناة الظفرة، Zee ألوان.

"على صفيح ساخن": يروي المسلسل قصة عائلة "الحجّار" التي لم تتوقع العودة إلى دمشق ثانيةً، بعد إخفاقهم بالهجرة إلى ألمانيا، وبدلاً من بداية جديدة كانوا يحلمون بها، يتعين عليهم تصفية حساباتٍ قديمة، مواجهة قائمة طويلة من المشاكل المعلقة التي تركوها وراءهم، ما يدخلهم في دوامة صراعات يغذيها الحقد والطمع، تديرها، وتتحكم بمجرياتها شخصيات القاع، وتجار الممنوعات...

المسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف سبيعي.

وبطولة: باسم ياخور، سلوم حداد، أمل بشوشة، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، يامن الحجلي، ناظلي الرواس، يزن خليل، عبد الفتاح مزين، سمر سامي وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: أبو ظبي دراما، روتانا دراما، LBC، الفضائية السورية، سورية دراما، لنا، سما، تلفزيون فلسطين، تلفزيون عمَان، وقنوات أخرى.

المنصات العارضة: ADTV.

ضيوف على الحب: تدور أحداثه في عام 2018، ويتناول حكاية مجموعة شباب وشابات، قد يكونوا من أي مدينة أو محافظة أو إقليم، يقطنون في منزل دمشقي تمتلكه امرأة تكون بمثابة أم وأخت لهم، ويبحثون عن فرصة عمل طلباً للاستقرار، فتبدأ معركتهم مع الحياة ومعاناتهم لبلوغ أحلامهم، فمنهم من يصيب، ومنهم من يخيب.

المسلسل من تأليف سامر محمد إسماعيل، وإخراج فهد ميري.

وبطولة: شكران مرتجى، فادي صبيح، جرجس جبارة، جيني اسبر، زهير رمضان، بلال مارتيني، علي سكر، هيما إسماعيل، رنا كرم، رنا العظم، كرم الشعراني، وضاح حلوم، عاصم حواط، خلود عيسى، كناز السالم، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: الفضائية السورية، سورية دراما.

"بعد عدة سنوات": تدور أحداث العمل في زمنين مختلفين (ثمانينيات القرن الماضي، وعام 2014)، وتبدأ الحكاية مع الصحافية "رنا" التي كانت في طريق عودتها إلى منزلها قبل أن تندلع الاشتباكات، فتطرق أحد أبواب البيوت هرباً من القصف، وهو لعائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء، هم: نورس، معروف، جمال، أميرة، مازن، وتدخل إلى غرفة "معروف" الذي يسرد لها قصة عائلته، ويعود معها بالزمن إلى الخلف.

المسلسل من تأليف بسام جنيد، وإخراج عبد الغني بلاط.

وبطولة: ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، محمد حداقي، سعد مينة، علا باشا، روبين عيسى، علي كريم، كرم الشعراني، وسيم الرحبي، ريم زينو، هبة زهرة، رنا العضم، ريم عبد العزيز، لوما بدور، أسامة السيد يوسف، سوار الحسن، وممثلون كثر آخرون.

القنوات العارضة: الفضائية السورية، سورية دراما.