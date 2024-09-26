دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة تجمعها بالأميرة سلمى، احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها، كما نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة مع شقيقته بالزي العسكري بهذه المناسبة، حيث تحمل رتبة نقيب في سلاح الجو الملكي الأردني.

وكتبت الملكة رانيا، تعليقًا على الصورة التي جمعتها بالأميرة سلمى: "ابتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سلمى".

وعايد الأمير الحسين شقيقته قائلاً: "كل عام وأنتِ بألف خير سلمى حبيبتي.. فخور بطموحك وعطائك".

كما نشر الديوان الملكي الهاشمي صوة للأميرة سلمى، بهذه المناسبة، مع التمنيات بـ "عام مديد، وعمر سعيد لها".



