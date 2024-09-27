دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، للأميرة إيمان احتفالاً بعيد ميلادها، وهنأها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بصورة تحمل فيها ابنته التي أسماها على اسم شقيقته.

وكتبت الملكة رانيا تعليقًا على صورة الأميرة إيمان: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي إيمان، فخورة فيكِ، اليوم وكل يوم".

واختار الأمير الحسين أن يهنئ شقيقته، بصورة تحمل فيها ابنته الأميرة إيمان الصغيرة، وعايدها برسالة مؤثرة قائلاً: "إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا مع اسمك كثيراً من صفاتك الجميلة. كل عام وأنت بألف خير"

كما تمنى الديوان الملكي الهاشمي، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، عيد ميلاد سعيد للأميرة إيمان.



