يوسف الشريف يبدأ "ديربي الموت" بلقطة من نهائي كأس السوبر الإفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري يوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة له من أرضية الملعب الذي شهد نهائي كأس السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض.

وتبين أن هذه الصورة، التي أشعلت حماسة متابعي الفنان المصري، ستكون لقطة من فيلمه المرتقب "ديربي الموت"، بحسب ما كشفت عدة وسائل إعلام مصرية، منها موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

والفيلم الذي يتكتم صناعه على تفاصيله، من الأفلام المصرية، التي ينتجها صندوق "Big Time"، خلال المرحلة المقبلة، بالشراكة بين هيئة الترفيه السعودية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر.

ويعيد "ديربي الموت" الفنان المصري يوسف الشريف، إلى السينما، بعد سنوات من الغياب، حيث قدم أحدث أفلامه "بني آدم" عام 2018.



