مارتن لورانس في عرضٍ كوميدي مرتقب بموسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقدم الممثل الأمريكي مارتن لورانس، عرضًا كوميدياً على مسرح "أبو بكر الشدي" في العاصمة السعودية، ضمن الفعاليات المرتقبة لموسم الرياض المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ في تدوينة له على منصة "إكس" عن نفاذ تذاكر العرض، خلال ساعاتٍ قليلة من طرحها.

وتم الكشف عن موعد الحدث المرتقب، الثلاثاء، في تدوينة شاركها مارتن عبر حسابه عبر منصة "إكس"، قال فيها آل الشيخ: "الأسطوري مارتن لورانس يعتلي المسرح في عرض كوميدي على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض".



وشارك آل الشيخ مؤخراً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إعلاناً ترويجيًا جديداً لموسم الرياض المقبل، يركز على نزالات الملاكمة المرتقبة في الموسم، من بطولة نجمي كرة القدم السعوديين حسين عبد الغني، ومحمد الشلهوب، أثار تفاعلاً على منصات التواصل في السعودية.

وستنطلق فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسيقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية، و 10 معارض ومهرجانات.



