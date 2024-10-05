ليدي غاغا تخلت عن شجاعتها في مواجهة "هارلي كوين"

(CNN)-- في مقابلة مع شبكة CNN، أوضحت ليدي غاغا مدى اضطرارها إلى تغيير أسلوبها في الأداء حينما جسدت شخصية "هارلي كوين" في فيلم "Joker: Folie à Deux”، باعتباره فيلمًا موسيقيًا مختصرًا إلى حد ما، وقصة حب مظلمة بينها وبين "الجوكر"، المعروف أيضًا باسم "آرثر فليك".



وقالت المغنية والممثلة الحائزة على 13 جائزة غرامي وجائزة أوسكار، إنها حرصت على تجنب أسلوبها المعتاد في الغناء، بما في ذلك: "كل روح الظهور، وكل الجرأة على المسرح، وكل الأشياء التي أفعلها، والتي تأتي بشكل طبيعي بالنسبة لي، حاولت التخلص منها تمامًا"، بحسب تعبيرها

والنتيجة شخصية تؤدي الغناء بتقنية لاهثة، وبسيطة تتطابق مع أسلوب الغناء المماثل لشريكها فينيكس في الثنائيات الغنائية التي جمعت بينهما في الفيلم، مع العنف والحرق المتعمد، جنبًا إلى جنب مع "الجوكر" القاتل في بعض الأحيان.

ويأتي فيلم "Joker: Folie à Deux"كتكملة لفيلم "Joker" لعام 2019، وحاز عنه خواكين فينيكس جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي، وحقق الفيلم ما يزيد على المليار دولار من إيرادات شباك التذاكر حول العالم.

وبدأ عرض "Joker: Folie à Deux"، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، وهو من إنتاج شركة Warner Bros. Pictures، المملوكة لشركة Warner Bros. Discovery مثل CNN.