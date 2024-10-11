بعد رحلة علاج طويلة.. عبدالله الرويشد يعود إلى الكويت في هذا الموعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أسيل الرويشد، عبر حسابها على منصة "إكس"، الجمعة، عن موعد عودة والدها الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، إلى وطنه الكويت، بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، وسط تفاعل وترحيب من محبيه وزملائه من الفنانين الكويتيين والخليجيين.

وكتبت أسيل: "راجع لكم بشوق وفرح.. بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبدالله الرويشد من ألمانيا، بعد رحلة العلاج".

وتفاعل العديد من فناني الكويت والخليج، مع تدوينة أسيل، ومنهم نوال الكويتية التي علقت بالقول: "عسى الله يحفظه ويرجع بالسلامة حبيبتي"، وأعادت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركة التدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وتعرض الرويشد لوعكة صحية في فبراير/ شباط الماضي، وسافر بعدها في رحلة علاجية إلى ألمانيا، وكان عددٌ من أصدقائه قد نشروا مجموعة من الصور، ومقطع فيديو برفقته، وجه فيها التحية لجمهوره، خلال رحلته العلاجية منتصف العام الحالي.

وأصدرت شركة "روتانا"، في تموز/ يوليو أغنية جديدة للفنان الكويتي بالتزامن مع عيد ميلاده، بعنوان "ماقلت ليك"، من كلمات مشعل الدهيم، وألحان ناصر الصالح.