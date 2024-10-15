محمد سلام يقدم أولى بطولاته المطلقة بالدراما في مسلسل "كارثة طبيعية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الثلاثاء، أن الفنان المصري محمد سلام سيكون بطلاً لمسلسل جديد سيعرض على منصة Watch It بعنوان "كارثة طبيعية".

ولم تكشف "المتحدة" أي تفاصيل إضافية عن العمل في المرحلة الحالية، باستثناء كونه من تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ويأتي الإعلان عن أولى البطولات المطلقة للفنان المصري محمد سلام، بعد مرور قرابة العام على الجدل الذي أثاره انسحابه من عرضٍ مسرحي في موسم الرياض الماضي، قبل موعد سفره إلى العاصمة السعودية بيوم، تعاطفاً مع الضحايا المدنيين في غزة.

وتصاعد الجدل، بعدما عبر الفنان المصري بيومي فؤاد بطل العرض المسرحي عن ردة فعله على انسحاب زميله سلام، أمام الجمهور السعودي، بطريقة قوبلت بانتقادات على منصات التواصل في مصر.

ولاتزال الأزمة مستمرة بين الزميلين، اللذين شاركا معاً، في عددٍ من أبرز الأعمال الكوميدية، وأكثرها جماهيرية خلال السنوات الأخيرة، ومنها مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه العديدة، حتى الموسم الثامن الذي عرُض في موسم دراما رمضان 2024.

ويعتبر متابعون أن خبر إسناد بطولة مسلسل لمحمد سلام، بمثابة إشارة لعدم صحة ما يشاع عن استبعاد سلام من المشهد الفني بسبب تداعيات هذه الأزمة.



