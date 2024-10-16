عبدالله الرويشد يتفاعل مع التحضيرات احتفاءً بعودته المرتقبة إلى الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بكلماتٍ من أغنيته "قبل الوصول"، تفاعل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، مع التحضيرات احتفاءً بعودته المرتقبة إلى الكويت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا.

وشارك الرويشد، الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو نشرته شركة "روتانا" على حساباتها في مواقع التواصل، للافتات تزين شوارع الكويت ترحيبًا بعودته إلى بلاده، وتم تنفيذها بمبادرة من الشركة، وساهم فيها العديد من الشركات الكويتية.



وكتب الرويشد، كلماتٍ من أغنيته "قبل الوصول"، تعليقًا على الفيديو: " وآه يا كثر اشتياقي ما بقى في صبري باقي.. اتخيل كيف لحظات التلاقي بأرضي بين أهلي وناسي".

وتحظى عودة الرويشد المرتقبة إلى وطنه، بترحيب حار من الكويتيين على مواقع التواصل، كما أعلنت إذاعة الكويت، عن تخصيصها فترة بث لأغاني عبدالله الرويشد، الخميس المقبل، تمتد لـ 3 ساعات، ترحيبًا بعودته، تحت عنوان "وحشت الدار يابوخالد"

وتعرض الرويشد لوعكة صحية في فبراير/ شباط الماضي، وسافر بعدها في رحلة علاجية إلى ألمانيا.