دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بوستر لوالدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، من مسلسل "نقطة سوده" المقرر عرضه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وطلبت ريهام الدعاء لوالدها الذي فارق الحياة في حادثٍ أليم أواخر العام الماضي، وقالت إن "نقطة سوده"، هو آخر عملٍ فني له.

ومسلسل "نقطة سودة" من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد أسامة، وبطولة: أحمد فهمي، وأحمد مجدي، ونضال الشافعي، وأحمد بدير، وسارة سلامة، وناهد السباعي، ووفاء عامر، وسماح أنور، وممثلون كثر آخرون من بينهم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وشاركت في العمل أيضًا الفنانة الراحلة ناهد رشدي، التي فارقت الحياة بعد صراعٍ مع المرض، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.