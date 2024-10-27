سعد الصغير أمام جنايات القاهرة.. هكذا سارت أولى جلسات محاكمته

نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المطرب الشعبي المصري سعد الصغير بتهمة " إحراز جَوهري الحشيش والترامادول المُخدرين"، إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع استمرار حبسه وعرضه على الطب الشرعي، وذلك في أولى جلسات محاكمته، الأحد.

ونفى سعد أمام المحكمة "تعاطيه المواد المخدرة وحيازته السجائر الإلكترونية"، بحسب ما نشرته بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

وقدم محامي الدفاع لهيئة المحكمة شهادة طبية تنفي "تعاطي موكله مواد مخدرة"، ودفع المحامي خلال مرافعته بـ"بطلان تحليل المخدرات"، وأشار إلى أن "حيازة موكله للمواد المخدرة لا يعني بالضرورة تعاطيه لها".

كما قدم المحامي شهادة طبية موثقة صادرة قبل عدة أشهر تُثبت أن موكله: "يعاني أمراضًا في القلب، ومشاكل في الرباط الصليبي، مما يمنعه من التدخين تمامًا"، وأوضحت الشهادة أيضًا أن سعد الصغير "يتناول الترامادول لتسكين آلامه، بناءً على نصيحة طبيبه المعالج"، بحسب بوابة الأهرام.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت في سبتمبر/أيلول الماضي بإحالة المطرب الشعبي المصري سعد الصغير "إلى محكمة الجنايات المختصة"، بعد اتهامه بـ"ارتكاب جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين، بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا".

وذلك بعد أيام من توقيفه من قبل سلطات الجمارك في مطار القاهرة و"بحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة"، وأنكر وقتها معرفته بأنها "مدرجة في جدول المخدرات المصرية".