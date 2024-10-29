في ذكرى وفاته.. أحباء ماثيو بيري يعملون على تحقيق حلمه

مرتبطون بموت نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري.. اعتقال "ملكة الكيتامين" و4 غيرها بعد أشهر من وفاته

(CNN)-- كان حلم الممثل الأمريكي الراحل ماثيو بيري منذ فترة طويلة هو مساعدة الآخرين الذين يعانون من الإدمان، ولطالما تحدث عن رغبته بذلك، وبعد عام على وفاته يعمل محبوه الذين عرفوه جيدًا على تحقيق رغبته في غيابه.

ومن بين أولئك كيتلين موريسون، الأخت غير الشقيقة لبيري التي تعمل حالياً كمدير تنفيذي لمؤسسة ماثيو بيري في كندا، التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وتركز مؤسسة ماثيو بيري الكندية على توفير السكن والصحة العقلية والمهنية والدعم المالي للأفراد في عامهم الأول من التعافي بينما يتنقلون فيما وصفته موريسون بأنه "وقت هش للغاية"، وهو الوقت الذي قالت في مقابلة مع شبكة CNN إنها عاشته مع أخيها الراحل أيضًا.

وتذكرت أنه: "قال عدة مرات أن تلك السنة الأولى كانت مجرد وحش.. كان هناك الكثير من الحواجز على الطرق والعديد من الصعوبات".

وأضافت عن هدف المؤسسة الخيرية التي تم إنشاؤها مؤخراً: "اعتقدنا أنه سيتماشى نوعاً ما مع ما أراد القيام به في مساعدة الناس على تجاوز تلك العقبة، والتي كانت عقبة كبيرة وصعبة التغلب عليها عندما كان يخوض معركته لأول مرة".

وتشارك والدة بيري، وصديق عمره بريان موراي، وكارا فاكارينو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أبحاث الصحة العقلية الكندية "The Royal" في المنظمة.

وقالت موريسون إن تكريس نفسها للمهمة ساعد في شفاءها. وأضافت: "إذا كان العمل الذي أقوم به الآن ينقذ عائلة من هذا الشعور، فهذا يخفف من حزني".

وخلف كواليس نجاحه كأحد نجوم مسلسل "فريندز" الشهير، كان ماثيو بيري يعاني من الإدمان، وتحدث عن ذلك في مذكراته الصادرة عام 2022 بعنوان "الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب".

ومن خلال التحدث علنًا عن ذلك، سعى بيري إلى توفير الراحة والشفاء لأولئك الذين يواجهون نفس المحن التي واجهها.

وتوفي بيري في منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن 54 عامًا.

وكانت وفاته نتيجة "التأثيرات الحادة للكيتامين" والغرق اللاحق. وفقًا لتقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس.

ومنذ ذلك الحين تم اتهام خمسة أشخاص فيما يتعلق بوفاته. وقد حصل ثلاثة من الأشخاص الخمسة المتهمين على صفقات إقرار بالذنب، بينما من المقرر أن يمثل الاثنان الآخران للمحاكمة هذا الربيع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد أيام من وفاة بيري، أنشأت ليزا كاستيلر ودوغ شابين - وكيل الدعاية ومدير أعماله منذ فترة طويلة - مؤسسة ماثيو بيري في كاليفورنيا.

ويسميها شابين مازحا "آخر طلب تلقيناه من عميلنا". وأضاف: "لقد وضعناه موضع التنفيذ على الفور".

وقال تشابين وكاستيلير إن "وصمة العار لعبت دورًا في التحديات التي واجهها بيري خلال رحلة تعافيه، وأن مكافحة تلك الوصمة هي أحد أهدافهما الرئيسية".