كيم كارداشيان تثير تفاعلا بما اختارته كزي هالوين وبمدى واقعيته

كيم كارداشيان تثير غضبًا واسعًا بين رواد الإنترنت بعد نصيحة للنساء العاملات.. ماذا قالت؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، تفاعلا واسعا خلال اليومين الماضيين بعد الصور التي نشرتها ومدى واقعية زي التمساح الذي اختارته في احتفالات الهالوين 2024.

ونشرت كارداشيان صورا ومقطع فيديو للزي على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، قائلة بتعليق: "تمساح ألبينو".

وأثار عدد من النجوم والشخصيات العالمية تفاعلا واسعا بالأزياء التي اختاروها للاحتفال بالهالوين، واستمرارًا للتقليد المتمثّل بارتداء أزياء تنكرية متقنة للغاية وصلت هايدي كلوم إلى حفل هذا العام مرتدية زي شخصية الكائن الفضائي من فيلم الخيال العلمي الأمريكي "E.T. The Extra-Terrestrial".

وفي نيويورك، ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، ووجهها بارز من رقبة الكائن الفضائي أسفل رأس متحرك يرمش ويحرك فمه.