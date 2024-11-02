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"ملكة الهالوين" تضرب من جديد بإطلالة تنكرية معقدة في حفل 2024

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت صاحبة الزي التنكري الأكثر ترقّبًا لموسم الرعب، ولم تخيّب "ملكة الهالوين" الآمال.

استمرارًا للتقليد المتمثّل بارتداء أزياء تنكرية متقنة للغاية لحفل الهالوين السنوي المليء بالنجوم، وصلت هايدي كلوم إلى حفل هذا العام مرتدية زي شخصية الكائن الفضائي من فيلم الخيال العلمي الأمريكي "E.T. The Extra-Terrestrial".

وفي نيويورك، ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، ووجهها بارز من رقبة الكائن الفضائي أسفل رأس متحرك يرمش ويحرك فمه. 

الهالوين
أطلت هايدي كلوم (إلى يمين الصورة) مع زوجها توم كاوليتز (إلى اليسار)، الذي ارتدى أيضًا زي E.T.Credit: TheStewartofNY/WireImage/Getty Images

وأكملت عارضة أزياء "فيكتوريا سيكريت" السابقة إطلالتها بشعر مستعار كبير الحجم وفستان وأحمر شفاه، في إشارة إلى مشهد بالفيلم للمخرج ستيفن سبيلبرغ عام 1982، عندما قامت شخصية درو باريمور، غيرتي، بتلبيس الكائن الفضائي.

وبالمثل، حضر زوج كلوم، توم كاوليتز، الحفل بزي "E.T" أيضا، لكن من دون شعر مستعار.

وفي حديثها لصحيفة "نيويورك تايمز" قبل الحفل، كشفت كلوم عن أنّ أطراف أصابعها المتوهّجة وغطاء الرأس الآلي، الذي يزن حوالي 5 أرطال (2،27 كلغ)، كانا تحت سيطرة أحد أعضاء فريقها عن بعد. وكشفت كذلك عن خططها لارتداء حفاضات للكبار، بسبب صعوبة إزالة الزي أثناء الحفل، قائلة: "ربما لن أحتاج أبدًا إلى استخدامه، لكن على الأقل بهذه الطريقة لن أضطر إلى التفكير في الأمر".

الهالوين
يلتقط ضيوف الحفل صور "سيلفي" مع هايدي كلوم بالزي.Credit: Mike Coppola/Getty Images

وقد أبقت كلوم معجبيها في حيرة من أمرهم حتى اللحظة الأخيرة، إذ قامت بمشاركة لقطات مقربة من الزي على منصات التواصل الاجتماعي، وبثّت استعداداتها على الهواء مباشرةعبر "Amazon Live" في وقت سابق من يوم الخميس.

وانضم إلى عارضة الأزياء مايك مارينو، وهو مصمّم الأطراف الاصطناعية في هوليوود الذي يقف وراء العديد من أزيائها الأكثر تعقيدًا للهالوين.

وقد وصف مارينو تصميم هذا العام بأنه "ربما الأكثر تعقيدًا على الإطلاق".

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وأوضح أنّ وجهها وجسدها تمّ لصقهما بالكامل، وقد استغرق الزي شهورًا عديدة للبناء والتصميم.

اعتبر مارينو الزي بداية، معقدًا للغاية. وقالت كلوم عبر البث المباشر: "عندما سألت مايك عما إذا كان بإمكانه تصميم هذا الزي لي، أتت إجابته الأولية بلا"، متذكرة أنها "توسّلت إليه مرارًا وتكرارًا" لتغيير رأيه.

وأقامت عارضة الأزياء الألمانية أول حفل سنوي لها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2000، بعد سبع سنوات من انتقالها إلى الولايات المتحدة ووقوعها في حب عيد الهالوين. 

الهالوين
حضرت عارضة الأزياء هالي خليل حفل كلوم السنوي يوم الخميس مرتدية زي بطلة فيلم "Corpse Bride" للمخرج تيم بيرتون.Credit: TheStewartofNY/WireImage/Getty Images

ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا أحد أكثر الحفلات الرائجة في عيد الهالوين، ومردّ ذلك جزئيًا إلى أزياء التنكر الخيالية التي تعتمدها كلوم. وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهورها بأزياء تنكرية مثل روبوت، وطاووس، ومستذئبة، وشخصية الأميرة فيونا من فيلم "شريك"، وربما إطلالتها الأكثر شهرة، كان تنكرها في هيئة دودة أرضية عملاقة في عام 2022.

الهالوين
بيثيني فرانكل في زي المرأة الخارقة.Credit: Bryan Bedder/Getty Images

وفي حفل هذا العام، ظهرت عارضة الأزياء هالي خليل بزي العروس الجثة من فيلم الرسوم المتحركة "Corpse Bride" للمخرج تيم بيرتون، ووصلت نجمة مسلسل تلفزيون الواقع الأمريكي "ربات البيوت الحقيقيات في نيويورك"، بيثيني فرانكل، في هيئة المرأة الخارقة.

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