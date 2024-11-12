عمرو دياب سيواجه المحكمة في واقعة صفعه لمُعجَب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادت واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبيه في يونيو/حزيران الماضي إلى الواجهة مجدداً، الثلاثاء، بعدما قررت جهات التحقيق في الواقعة إحالة الفنان المصري لمحكمة الجُنح.

وحددت محكمة جُنح القاهرة موعدًا لنظر محاكمة عمرو دياب في جلسة "الدور الرابع" من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

وأمرت النيابة بـ"عرض الفيديو المتداول للواقعة على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه"، و"بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لبيان تعدي معجب عمرو دياب عليه، وجذبه من ملابسه من عدمه"، بحسب "الأهرام".

تداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، خلال حزيران/ يونيو الماضي؛ فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو "يصفع" معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنه المنتج محمد السعدي.

وظهر عمرو دياب في مزاج حاد في الفيديو المتداول، بينما كان يصر أحد المعجبين على التقاط "سيلفي" مع "الهضبة"، خلال أدائه إحدى أغانيه في حفل الزفاف، الأمر الذي انتهى بقيامه بتوجيه "صفعة" للمعجب على وجهه، قبل أن يتدخل الأمن ويقوم بإبعاد الأخير، من بين الحشد الذي كان يحيط بالعروسين.



