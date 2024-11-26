أديل تودع الجمهور بالدموع في حفلها الأخير بلاس فيغاس

(CNN)-- توجهت أديل لجمهور لاس فيغاس بالقول: "سأفتقدكم بشدة. الشيء الوحيد الذي أجيده هو الغناء. لا أعرف متى أريد الصعود على المسرح مرة أخرى ولكنني أحبكم".

وذلك وفقاً لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، ظهرت فيها أديل باكية، وهي تودع الجمهور في حفلها الأخير الذي أحيته يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر في الكولوسيوم بقصر سيزر.

وألقت خطابًا عاطفيًا حول العرض الذي اجتذب حشدًا من النجوم، ضمن سلسلة حفلات أحيتها في لاس فيغاس بعنوان "عطلات نهاية الأسبوع مع أديل".

وأخبرت أديل الجمهور أنها اختارت قضاء الوقت في المرحلة المقبلة مع ابنها أنجيلو (11عامًا) بدلاً من القيام بجولة حول العالم: "حتى أتمكن من الحفاظ على حياته طبيعية"، بحسب قولها، وتوجهت له قائلة: "أحبك كثيرًا".

كما شكرت أديل شريكها ريتش بول على مساعدتها "دائمًا" وجعلها تشعر أنها تستطيع فعل ما تريده.

وتحدثت عن مشاعرها إزاء حضور سيلين ديون لإحدى حفلاتها في لاس فيغاس، وقالت إنها شعرت بالهدوء لكنها بكت "لمدة أسبوع كامل".

وحضرت ديون حفل أديل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتبادلا لحظات عاطفية أجهشتا خلالها بالبكاء، وسط تفاعل الجمهور.

وقالت أديل عن ذلك وقتها: "لقد كانت لحظة كاملة بالنسبة لي لأن هذا هو السبب الوحيد الذي جعلني أرغب في التواجد هنا"، مشيرة إلى إقامتها لحفلات في نفس المكان الذي تم بناؤه لديون عندما أطلقت سلسلة حفلاتها في لاس فيغاس منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وكانت أديل قد تحدثت سابقًا عن نيتها أخذ "استراحة" ممتدة بمجرد انتهاء سلسلة حفلاتها في لاس فيغاس، وذلك عندما أخبرت جمهور حفلاتها في ميونيخ في أيلول/ سبتمبر الماضي أنها "قضت السنوات السبع الماضية في بناء حياة جديدة" لها، وتريد أن تعيشها.

وبدأت حفلات عطلات نهاية الأسبوع مع أديل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وعبرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن حزنها لانتهاء هذه الحفلات، وفخرها الكبير بها.



