(CNN)-- بعد معركة قانونية استمرت لأكثر من ثماني سنوات، توصل براد بيت وأنجلينا جولي إلى تسوية بشأن طلاقهما.

ووفقًا لجيمس سيمون محامي جولي، وقع الطرفان على التسوية في 30 ديسمبر/كانون الأول، وقال المحامي لشبكة CNN، الاثنين: "منذ أكثر من ثماني سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد بيت. لقد تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي تقاسموها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الوقت، ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلتهما. وهذا مجرد جزء من عملية طويلة مستمرة. بصراحة، أنجلينا منهكة، لكنها مرتاحة لأن هذا الجزء قد انتهى".

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي بيت للتعليق.

وجولي وبيت، كانا من أكثر الثنائيات بريقًا في هوليوود، وارتبطا لمدة عقد تقريبًا وأصبحا خلاله والدين لستة أبناء قبل أن يتزوجا في عام 2014، وتقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في عام 2016.

ويمكن أن يُعزى طول فترة عملية طلاقهما قبل التوصل إلى تسوية قانونية إلى عدد من العوامل، بما في ذلك محاكمة حضانة مثيرة للجدل، وتداعيات نزاع عام 2016 على طائرة خاصة، ونزاع قانوني معقد يتعلق ببيع جولي لحصتها في Château Miraval، مصنع النبيذ الفرنسي الذي كانا يمتلكانه معًا، والممتلكات التي تزوجا عليها.

وظهرت التفاصيل المحيطة بظروف حادثة الطائرة عام 2016 في أغسطس/آب 2022، عندما كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي قدمه مصدر لشبكة CNN في ذلك الوقت، أن جولي اتهمت بيت بالاعتداء عليها جسديًا، وإساءة معاملة أطفالهما لفظيًا خلال رحلتهما على متن طائرة خاصة، توجهت إلى الولايات المتحدة من فرنسا.

ولم يتم القبض على بيت أو توجيه اتهامات له بارتكاب أي جرائم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت.

وقدمت جولي طلب الطلاق بعد أيام من الرحلة، مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن حلها.

وطلبت من المحكمة منحها الحضانة الجسدية الوحيدة لأطفال الزوجين القاصرين آنذاك - مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوة، والتوأم نوكس وفيفيان، وكانت أعمارهم تتراوح بين 8 و15 عامًا في ذلك الوقت، مع حقوق الزيارة لبيت، الذي سيحتفظ بالحضانة القانونية المشتركة.

وتم منح جولي وبيت حلًا فقط لزواجهما في عام 2019.

وفي مقابلة مع Vogue India في العام التالي، قالت جولي إنها "انفصلت" عن بيت من أجل "رفاهية" عائلتها. وأضافت: "كان القرار الصحيح. ما زلت أركز على شفائهم". "إنهم ستة شباب شجعان للغاية وأقوياء للغاية".

وأصبح مصنع النبيذ الفرنسي الذي كانا يمتلكانه ذات يوم مركزًا لخلاف قانوني مثير للجدل ومستمر، نابع من بيع جولي لحصتها في عام 2021 والذي ادعى بيت منذ ذلك الحين أنه كان غير قانوني، ولا تزال هذه القضية مستمرة.



