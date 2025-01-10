(CNN)-- كشف ميل غيبسون أن منزله في ماليبو دُمر بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس بينما كان بولاية تكساس لتسجيل بودكاست، وأعلن الممثل والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار عن هذا الخبر خلال مقابلة هاتفية مع برنامج "إليزابيث فارغاس ريبورتس" على قناة "نيوز نيشن".

وقال غيبسون إنه بخير في أعقاب الدمار، وأضاف بشيء من الكوميديا السوداء: "عندما عدت إلى المنزل، بالتأكيد، لم يكن هناك. عدت إلى المنزل وقلت لنفسي، حسنًا على الأقل لم أعد أعاني من أي من مشاكل السباكة المزعجة هذه".

وأضاف متحدثًا عن حجم الدمار الذي شهده منزله: "لم أر مكانًا محترقًا تمامًا بهذا الشكل. يمكنك وضعه في جرة".

كما تحدث مشاهير آخرون، بما في ذلك ميلو فينتيميليا، وماندي مور، وبيلي كريستال، وجيف بريدجز، وباريس هيلتون، وريكي ليك، عن فقدان منازلهم.